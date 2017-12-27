《中国企业债发行日程表》--12月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 金华融盛 10 7 12/26簿记建档 *6.85% AA 12/27 财通证券 投资发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/金华市城建发展控股提供担保) ========================================================================================= 宿迁城市 4 7 12/25簿记建档 6.44% AA+ 12/26-12/28 长江证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 西平县产业 7 7 12/25簿记建档 7.50% AA- 12/26-12/28 中原证券 集聚区投融资公司 (第3-7年末偿还20%本金/河南省中小企业担保集团提供担保) ========================================================================================= 西安高新控股 50 7 12/26簿记建档 *6.12% AAA 12/27-12/28 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆武隆城乡 4 7 12/27簿记建档 上限6.80% AA- 12/28-12/29 西南证券 建设发展集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 泰州凤城河 5 7 12/28簿记建档 *上限7.90% AA 12/29-2018/1/3 兴业证券 建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兰州轨道交通 6 15 12/29簿记建档 -- AA 2018/1/2-1/4 海通证券 (附第5/10年末投资人选择权/兰州投资控股提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次