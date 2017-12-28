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《中国企业债发行日程表》--12月28日
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December 28, 2017 / 9:43 AM / a day ago

《中国企业债发行日程表》--12月28日

2 分钟阅读

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选          

以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体   拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   主体评级     发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)  
========================================================================================= 
重庆武隆城乡   4         7   12/27簿记建档   *6.80%     AA-      12/28-12/29   西南证券
建设发展集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保)
========================================================================================= 
泰州凤城河     5         7   12/28簿记建档  上限7.90%   AA     12/29-2018/1/3  兴业证券
建设发展          (第3-7年末偿还20%本金)
========================================================================================= 
兰州轨道交通   6        15   12/29簿记建档 *上限6.50%   AA       2018/1/2-1/4  海通证券
           (附第5/10年末投资人选择权/兰州投资控股提供担保)  
========================================================================================= 
                                            
以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司:
    
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间     主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日)  
=========================================================================================       
         
无
=========================================================================================       
 
                    
以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司:
 
 发债主体    拟发规模   期限   簿记建档日     年利率   债项评级   发行时间    主承销商
            (亿元人民币)(年)   (或招标日) 
=========================================================================================
无
========================================================================================= 

注: *表示新增。(完) 
        
  如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次

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