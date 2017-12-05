《中国企业债发行日程表》--12月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *安吉县城市 5 7 12/12簿记建档 -- AA 12/13/-12/14 中泰证券 建设投资集团海绵城市绿色债券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司担保) ========================================================================================= 大石桥市城市 6 7 11/30簿记建档 7.82% AA 12/1-12/6 恒泰长财证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 红安县城市 8 7 12/1簿记建档 7.50% AA- 12/4-12/8 长江证券 发展投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 南京高新技术 8 7 12/5簿记建档 上限6.50% AA+ 12/6-12/8 德邦证券 经济开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 定远县城市 6 7 12/5簿记建档 上限6.60% AA- 12/6-12/8 国元证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 桃源县经济 6 7 12/7簿记建档 -- AA- 12/8-12/12 恒泰长财证券 开发区开发投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 青海交通投资 11 10 12/8簿记建档 -- AA+ 12/11-12/12 平安证券 (第5年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) 国开证券 ========================================================================================= 郎溪县国有 9 7 12/8簿记建档 -- AA 12/11-12/13 国元证券 资产运营投资 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 江西省修水 10 7 12/7簿记建档 -- AA- 12/8-12/14 长江证券 城市投资集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 南充市嘉陵 5 7 12/11簿记建档 -- AA- 12/12-12/14 恒泰长财证券 发展投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 长兴综合物流园 8 8 11/29簿记建档 6.50% AA 11/30-12/6 国信证券 项目收益债 (第3-8年末偿还10%-20%本金/浙江长兴金融控股集团为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 都匀城市建设 3 4 推迟发行 -- AA -- 湘财证券 投资发展公司小微企业增信集合债 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次