《中国企业债发行日程表》--2月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *秭归县楚元投资 2 10 2/9簿记建档 -- AA- 2/12-2/23 长江证券 养老产业专项债 (第3-6年末偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= *重庆铜梁区 12.2 7 2/9簿记建档 -- AA 2/11-2/13 西南证券 金龙城市建设投资集团 停车场建设专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴义市信恒 8 7 1/30簿记建档 7.90% AA 1/31-2/6 中航证券 城市建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 吉水县城市 6.6 7 2/6簿记建档 -- AA- 2/7 广州证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= 泾县国有资产 9.5 7 2/6簿记建档 上限7.00% AA 2/7-2/8 国元证券 投资运营 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 京山县京诚 9.5 7 2/6簿记建档 -- AA- 2/7-2/13 长江证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 重庆渝中国有 7 7 2/7簿记建档 -- AA 2/8-2/9 广发证券 资产经营管理 (第3-7年末偿还20%本金/项目完工后30个工作日内，项目所形成的资产和收费权中可抵质押 部分作为增信措施) ========================================================================================= 贵州省红果经济 3.5 7 2/7簿记建档 -- AA 2/8-2/9 湘财证券 开发区开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 泸州临港产业 2.8 7 2/6簿记建档 -- AA 2/7-2/8 华信证券 园区建设项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次