《中国企业债发行日程表》--2月22日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 秭归县楚元投资 2 10 2/9簿记建档 7.80% AA- 2/12-2/23 长江证券 养老产业专项债 (第3-6年末偿还10%本金/第7-10年末偿还15%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= 仁怀水务投资 5 7 2/23簿记建档 *上限8.00% AA 2/24-2/26 五矿证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次