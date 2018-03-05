《中国企业债发行日程表》--3月5日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *嘉禾铸都 4 7 3/12簿记建档 -- AA- 3/13-3/14 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= *普定夜郎 4 7 3/12簿记建档 -- AA- 3/13-3/14 中山证券 国资投资营运 (第3-7年末偿还20%本金/安顺国资提供担保；普定普信城市建设投资以土地使用权担保) ========================================================================================= 崇仁县城市 10 7 3/7簿记建档 -- AA- 3/8-3/12 天风证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次