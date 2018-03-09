《中国企业债发行日程表》--3月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *盐城城南新区 10 7 3/16簿记建档 -- AA+ 3/19-3/20 中山证券 开发建设投资公司绿色债券 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司提供担保) ========================================================================================= *哈尔滨城市 15 7 3/16簿记建档 上限6.30% AA+ 3/19-3/21 中投证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *马鞍山郑蒲港 6 7 3/16簿记建档 -- AA- 3/19-3/21 国元证券 新区建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= *杭州钱江新城 49 7 3/16簿记建档 -- AAA 3/19-3/22 财通证券 投资集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 崇仁县城市 10 7 3/7簿记建档 7.00% AA- 3/8-3/12 天风证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 嘉禾铸都 4 7 3/12簿记建档 *上限8.00% AA- 3/13-3/14 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 普定夜郎 4 7 3/12簿记建档 *上限8.20% AA- 3/13-3/14 中山证券 国资投资营运 (第3-7年末偿还20%本金/安顺国资提供担保；普定普信城市建设投资以土地使用权担保) ========================================================================================= 彭州国资 5 7 3/15簿记建档 -- AA 3/16-3/19 广州证券 经营管理 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次