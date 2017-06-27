《中国企业债发行日程表》--6月27日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 贵阳观山湖 16 7 6/21簿记建档 6.49% AA 6/22-6/28 湘财证券 投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏高淳经济 4 7 6/23簿记建档 5.66% AA 6/26-6/29 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团担保) =========================== ============================================================== 诸暨国资经营 10 7 6/27簿记建档 上限6.00% AA+ 6/28-6/30 中信建投证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 浙江杭州青山湖 9.1 7 6/29簿记建档 -- AA 6/30 财通证券 科技城投资建设城市地下综合管廊建设专项债(第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 郑州通航 4 7 6/26簿记建档 *5.98% AA- 6/27-7/3 长江证券 建设发展 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 泰州市高港 15 7 6/21簿记建档 5.54% AA 6/22-7/3 申万宏源证券 高新区开发建设 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团担保) ========================================================================================= 成都市新津县 5 7 6/22簿记建档 6.40% AA 6/23-7/5 宏信证券 国资经营公司城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 北京汽车股份 23 7 7/3簿记建档 6.60% AAA 7/4-7/6 海通证券 有限公司绿色债券 (5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 工商银行 ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 仁寿县全域 8 7 6/26簿记建档 上限7.0% AA 6/27-6/28 银河证券 安全饮水工程项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金/仁寿县资产经营公司提供差额补偿及担保) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次