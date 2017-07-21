《中国企业债发行日程表》--7月21日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *泗阳县民康 12 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/1 东方花旗证券 农村经济发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *龙源电力集团 30 7 7/28簿记建档 -- AAA 7/31-8/1 华泰联合证券 (附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 招商证券 工商银行 ========================================================================================= *铜陵市建设 10 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/2 兴业证券 投资控股 (第3-7年末偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= *马鞍山市雨山区 5 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/1 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 温州民科 12 7 7/17簿记建档 6.44% AA 7/18-7/24 国信证券 产业基地开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 伟驰控股集团 3 7 7/19簿记建档 6.18% AA 7/20-7/24 浙商证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 桂阳县城市 14 7 7/20簿记建档 *5.98% AA 7/21-7/24 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 襄阳经济技术 8 7 7/18簿记建档 6.10% AA 7/19-7/25 湘财证券 开发区投资建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 荆州市城市 14.9 7 7/19簿记建档 5.68% AA 7/20-7/26 长江证券 建设投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 嵊州市投资控股 17 7 7/19簿记建档 5.35% AA 7/20-7/26 国信证券 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 岳阳惠华 9 7 7/21簿记建档 *5.96% AA 7/24-7/26 西南证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 张家界市经济 10 10 7/21簿记建档 上限7.20% AA 7/24-7/26 广州证券 发展投资集团 (第3-10年末偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 重庆大足永晟 3.75 7 7/21簿记建档 上限6.80% AA 7/24-7/25 东方花旗证券 实业发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 进贤县城市 12 7 7/21簿记建档 上限6.20% AA- 7/24-7/26 天风证券 建设投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/国有土地使用权担保) ========================================================================================= 六安市金安区 11.9 7 7/21簿记建档 上限6.80% AA- 7/24-7/26 国泰君安证券 城乡建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团担保) ========================================================================================= 昆明滇池投资 15.5 7 7/21簿记建档 *5.75% AA+ 7/24-7/26 摩根士丹利华鑫证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 兴宁市永业 5 7 7/21簿记建档 上限7.00% AA- 7/24-7/26 中泰证券 基础设施建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/广东省融资再担保公司提供担保) ========================================================================================= 四川秦巴 7 7 7/24簿记建档 *上限7.50% AA 7/25-7/26 渤海证券 新城投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 靖江市滨江新城 9.7 7 7/24簿记建档 *上限5.70% AA 7/25-7/27 海通证券 投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 郴州新天投资 14.2 7 7/25簿记建档 -- AA 7/26-7/27 财富证券 ========================================================================================= 贵州六盘水 8 7 7/21簿记建档 上限7.30% AA 7/24-7/28 长江证券 攀登开发投资贸易 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 古蔺县国有 6.4 7 7/21簿记建档 上限7.20% AA 7/24-7/28 国开证券 资产经营 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 上栗县投资公司 8 7 7/26簿记建档 -- AA 7/27-7/28 东方花旗证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 衡阳市滨江 15.3 7 7/26簿记建档 -- AA 7/27-7/28 财富证券 新区投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 遵义红花岗城市 6.9 7 7/24簿记建档 *上限7.50% AA 7/25-7/31 华创证券 建设投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 包头市保障性 15 7 7/26簿记建档 -- AA 7/27-7/31 国开证券 住房发展建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份公司担保) ========================================================================================= 咸宁市城市 13.5 10 7/26簿记建档 -- AA 7/27-8/2 长江证券 建设投资开发公司 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 鄂州城市建设 10 10 7/26簿记建档 -- AA 7/27-8/2 天风证券 投资公司城市地下综合管廊建设专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 四川金财金鑫 10 7 7/27簿记建档 -- AA- 7/28-7/31 华英证券 投资有限公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 浙江恒逸集团 5 7 7/27簿记建档 -- AA 7/28 国开证券 (第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 长沙含浦科教 7 7 7/27簿记建档 -- AA 7/28-8/2 恒泰长财证券 产业园开发建设公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 黔南州投资公司 7 7 7/27簿记建档 -- AA 7/28-8/1 中泰证券 停车场专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 浠水县凤翥投资 10 7 7/27簿记建档 上限6.80% AA- 7/28-8/3 天风证券 开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次