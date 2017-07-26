《中国企业债发行日程表》--7月26日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *绍兴市柯桥区城 11 7 8/2簿记建档 -- AA 8/3-8/4 银河证券 建投资开发集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资 5 7 8/2簿记建档 -- AA 8/3-8/4 财富证券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= *江苏开源 15 7 8/2簿记建档 -- AA 8/3-8/9 国信证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *湘乡市东山 11.5 7 8/2簿记建档 -- AA- 8/3-8/9 财富证券 投资建设开发 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团股份有限公司) 中泰证券 ========================================================================================= *宿州马鞍山 10 7 8/2簿记建档 -- AA- 8/3-8/7 开源证券 投资集团 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团有限公司担保) ========================================================================================= 靖江市滨江新城 9.7 7 7/24簿记建档 5.37% AA 7/25-7/27 海通证券 投资开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司担保) ========================================================================================= 郴州新天投资 14.2 7 7/25簿记建档 *6.00% AA 7/26-7/27 财富证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 贵州六盘水 8 7 7/21簿记建档 7.30% AA 7/24-7/28 长江证券 攀登开发投资贸易 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 古蔺县国有 6.4 7 7/21簿记建档 5.96% AA 7/24-7/28 国开证券 资产经营 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 衡阳市滨江 15.3 7 7/26簿记建档 上限6.70% AA 7/27-7/28 财富证券 新区投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 浙江恒逸集团 5 7 7/27簿记建档 *上限7.80% AA 7/28 国开证券 (第5年末附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权) ========================================================================================= 遵义红花岗城市 6.9 7 7/24簿记建档 *6.98% AA 7/25-7/31 华创证券 建设投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 包头市保障性 15 7 7/26簿记建档 上限5.50% AA 7/27-7/31 国开证券 住房发展建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份公司担保) ========================================================================================= 四川金财金鑫 10 7 7/27簿记建档 *上限7.50% AA- 7/28-7/31 华英证券 投资有限公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 泗阳县民康 12 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/1 东方花旗证券 农村经济发展公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 龙源电力集团 30 7 7/28簿记建档 -- AAA 7/31-8/1 华泰联合证券 (附第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 招商证券 工商银行 ========================================================================================= 马鞍山市雨山区 5 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/1 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 黔南州投资公司 7 7 7/27簿记建档 *上限7.50% AA 7/28-8/1 中泰证券 停车场专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 铜陵市建设 10 7 7/28簿记建档 -- AA 7/31-8/2 兴业证券 投资控股 (第3-7年末偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 咸宁市城市 13.5 10 7/26簿记建档 上限6.80% AA 7/27-8/2 长江证券 建设投资开发公司 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 鄂州城市建设 10 10 7/26簿记建档 上限7.0% AA 7/27-8/2 天风证券 投资公司城市地下综合管廊建设专项债 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 长沙含浦科教 7 7 7/27簿记建档 *上限6.30% AA 7/28-8/2 恒泰长财证券 产业园开发建设公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 台州市黄岩区 10 7 7/31簿记建档 -- AA 8/1-8/2 浙商证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 成都市新津县 3.1 7 7/31簿记建档 -- AA 8/1-8/3 宏信证券 国资投资经营公司城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏洪泽湖 10 7 7/31簿记建档 -- AA 8/1-8/3 海通证券 神舟旅游开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆市金潼 14.9 7 7/31簿记建档 -- AA 8/1-8/3 开源证券 工业建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 浠水县凤翥投资 10 7 7/27簿记建档 上限6.80% AA- 7/28-8/3 天风证券 开发公司 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团担保) ========================================================================================= 宿迁市湖滨 7 7 8/1簿记建档 -- AA 8/2-8/4 民族证券 新城投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 遂宁柔刚投资 5 7 8/1簿记建档 -- AA 8/2-8/4 安信证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 安庆皖江高科技 10 7 8/1簿记建档 -- AA 8/2-8/4 西南证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 邵阳市城市 12.5 7 8/1簿记建档 -- AA 8/2-8/4 广发证券 建设投资经营集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 重庆宏烨实业 4.2 7 8/1簿记建档 -- AA 8/2-8/4 天风证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司担保) ========================================================================================= 上栗县投资公司 8 7 *取消发行 -- AA -- 东方花旗证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 遵义经济技术 9.7 7 7/31簿记建档 -- AA 8/1-8/3 中信建投证券 开发区高新标准化厂房 一期建设项目收益债券 (第3-7年末偿还20%本金/遵义市汇川区城市建设投资经营公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次