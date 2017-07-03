《中国企业债发行日程表》--7月3日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *宿迁城市建设 3 7 7/10簿记建档 -- AA+ 7/11-7/13 江证券 投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 成都市新津县 5 7 6/22簿记建档 6.40% AA 6/23-7/5 宏信证券 国资经营公司城市地下综合管廊建设专项债券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 北京汽车股份 23 7 7/3簿记建档 上限5.28% AAA 7/4-7/6 海通证券 有限公司绿色债券 (5年末附发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权) 工商银行 ========================================================================================= 遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 毕节市建设投资 12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 财富证券 地下管廊专项债券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 黔南州国有 10 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 华创证券 资本营运 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================== 永兴银都投资 7 7 7/6簿记建档 -- AA 7/7-7/10 财富证券 建设发展集团 (第3-7年末偿还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 即墨市城市 12 7 7/6簿记建档 -- AA+ 7/7-7/10 华英证券 旅游开发投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 四川秦巴新 8 7 7/6簿记建档 -- AA 7/7-7/10 渤海证券 城投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 扬州经济 11 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/11 申万宏源证券 技术开发区 (第3-7年末偿还20%本金/江苏省信用再担保集团有限公司提供担保) ========================================================================================= 青州市城市 10 7 7/7簿记建档 -- AA 7/10-7/11 东方花旗证券 建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 十堰市郧阳区 9 7 7/7簿记建档 -- AA- 7/10-7/14 长江证券 城市投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次