《中国企业债发行日程表》--8月9日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *许昌投资总公司 17 7 8/16簿记建档 -- AA 8/17-8/18 平安证券 养老产业专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节信泰投资 15 7 8/16簿记建档 -- AA 8/17-8/18 财富证券 (第3-7年末偿还20%本金) 财达证券 ========================================================================================= *湘乡城建投资 10 7 8/16簿记建档 -- AA- 8/17-8/21 广州证券 开发公司城市地下综合管廊专项债 (第3-7年末偿还20%本金/发行人土地使用权担保) ========================================================================================= *遵义经济技术 9.7 7 8/16簿记建档 -- AA 8/17-8/21 中信建投证券 开发区高新标准化厂房一期建设项目收益债 (第3-7年末偿还20%本金/遵义市汇川区城市建设投资经营公司为差额补偿人) ========================================================================================= *濮阳投资集团 8.5 7 8/16簿记建档 -- AA 8/17-8/21 中原证券 城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资提供担保) ========================================================================================= 厦门轨道交通 15 9 8/7簿记建档 4.61% AAA 8/8-8/10 海通证券 集团 (第3/6年末附投资者回售选择权) ========================================================================================= 鄱阳湖国资 12 7 8/7簿记建档 6.53% AA- 8/8-8/10 恒泰长财证券 投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 株洲湘江建设 14 7 8/8簿记建档 *6.40% AA 8/9-8/10 财富证券 发展集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 眉山岷东开发 10 7 8/7簿记建档 6.78% AA 8/8-8/11 国信证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 资兴市成诚 11 7 8/8簿记建档 *6.18% AA 8/9-8/11 万联证券 投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 广州地铁集团 30 10 8/8簿记建档 *4.84% AAA 8/9-8/11 广发证券 (附第5年末投资者回售选择权) 海通证券/广州证券 ========================================================================================= 成都轨道交通 20 5+N 8/9簿记建档 上限6% AAA 8/10-8/11 中信建投证券 集团 (一年Shibor基准浮息，每五年为重定价周期，期末发行人有权将债券期限延长一个周期或兑付) ========================================================================================= 南通运通港务 17 7 8/9簿记建档 上限6.20% AA 8/10-8/11 平安证券 发展公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) ========================================================================================= 淄博高新技术 6 7 8/9簿记建档 上限5.50% AA 8/10-8/11 西部证券 产业开发区国资经营管理公司双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金/中国投融资担保公司担保) ========================================================================================= 浏阳现代制造 9 7 8/9簿记建档 上限6.50% AA 8/10-8/11 财富证券 产业建设投资开发公司绿色债券 (第3-7年末偿还20%本金/湖北省担保集团担保) 恒泰长财证券 ========================================================================================= 包头保障性 15 7 8/9簿记建档 上限5.50% AA 8/10-8/14 国开证券 住房发展建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进公司担保) ========================================================================================= 蒲城县投资 10 7 8/9簿记建档 上限6.90% AA 8/10-8/14 开源证券 发展公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 武汉洪山城市 15 7 8/9簿记建档 上限6.30% AA 8/10-8/16 长江证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 江西萍乡市 8.8 7 8/10簿记建档 *上限6.20% AA 8/11-8/15 广州证券 昌盛城市投资公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团担保) ========================================================================================= 淮安市水利 15 7 8/10簿记建档 *上限6.00% AA+ 8/11-8/15 德邦证券 控股集团 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司担保) 中信证券 ========================================================================================= 永兴银都投资 8 7 8/11簿记建档 -- AA 8/14-8/15 财富证券 建设发展集团 (第3-7年末偿还20%本金) 东海证券 ========================================================================================= 宜昌城市建设 25 10 8/11簿记建档 -- AA+ 8/14-8/16 海通证券 投资开发公司 (第6-10年末偿还20%本金) ========================================================================================= 大石桥市城市 5 7 8/11簿记建档 -- AA 8/14-8/16 恒泰长财证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 江苏高淳经济 6 7 8/11簿记建档 -- AA 8/14-8/17 国信证券 开发区开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保公司提供担保) ========================================================================================= 高青县鲁青 10 7 8/15簿记建档 -- AA- 8/16-8/17 东方花旗证券 城市资产运营公司 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 株洲渌湘 12 7 8/15簿记建档 -- AA- 8/16-8/17 财富证券 投资发展集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 秭归县投资公司 6 10 8/11簿记建档 -- AA- 8/14-8/18 长江证券 养老产业专项债 (第3-10年末偿还10%/15%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 老河口市 10.4 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/18 广州证券 建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 铜陵建设 10 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/18 兴业证券 投资控股 (第3-7年末偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================= 启东城建投资 13 7 8/15簿记建档 -- AA 8/16-8/18 中投证券 开发总公司 (第3-7年末偿还20%本金/中证信用增进股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 遵义经济技术 9.7 7 择期重发 -- AA -- 中信建投证券 开发区高新标准化厂房 一期建设项目收益债券 (第3-7年末偿还20%本金/遵义市汇川区城市建设投资经营公司为差额补偿人) ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次