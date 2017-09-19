《中国企业债发行日程表》--9月19日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *高青县鲁青 7 7 9/26簿记建档 -- AA- 9/27-9/28 东方花旗证券 城市资产运营 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= *遵义旅游产业 5 10 9/26簿记建档 -- AA 9/27-9/28 东方花旗证券 开发投资集团 (第3-10年末偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 温州高新技术 4.5 7 9/15簿记建档 5.90% AA 9/18-9/20 上海证券 产业开发区投资建设开发公司城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 句容市城市 8 7 9/15簿记建档 6.89% AA 9/18-9/21 申万宏源证券 建设投资公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 邳州经济 7 7 9/18簿记建档 *6.66% AA 9/19-9/21 申万宏源证券 开发区经发建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 沅陵辰州投资 5 7 9/19簿记建档 上限6.50% AA- 9/20-9/21 财富证券 集团地下综合管廊建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 淮安新城 15 7 9/19簿记建档 上限5.70% AA 9/20-9/22 中信建投证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中债信用增进投资股份有限公司提供担保) ========================================================================================= 贵阳经济技术 9 7 9/20簿记建档 *上限6.50% AA 9/21-9/22 东方花旗证券 开发区国有资产投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 萍乡汇丰投资 20 7 9/20簿记建档 *上限6.00% AA 9/21-9/22 民生证券 绿色债券 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 重庆武隆县 8 7 9/20簿记建档 *上限6.80% AA- 9/21-9/22 西南证券 城乡发展集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 蒙城县城市发展 8 7 9/20簿记建档 *上限6.00% AA 9/21-9/22 华安证券 投资控股集团城市停车场建设专项债 (第3-7年末偿还20%本金/安徽省信用担保集团提供担保) ========================================================================================= 柳州龙建 5 10 9/20簿记建档 *上限7.00% AA 9/21-9/25 中信建投证券 投资发展 (第3-10年末分别偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 马鞍山雨山区 5 7 9/21簿记建档 -- AA 9/22-9/25 平安证券 城市发展投资集团 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 衡阳县城市 7 7 9/21簿记建档 -- AA- 9/22-9/25 东方花旗证券 和农村建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团提供担保) ========================================================================================= 连云港恒驰实业 5 7 9/21簿记建档 -- AA 9/22-9/26 民族证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义湘江 11 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/26 西部证券 投资建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云城市 7.4 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/27 华龙证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 成都新津县 5.8 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/27 开源证券 工业投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 蒙自城市 6 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 新沂经济 8.9 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/27 东吴证券 开发区建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 莒南县城市 7.7 7 9/25簿记建档 -- AA 9/26-9/27 东方花旗证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 资兴市城市 5 7 9/25簿记建档 -- AA 9/26-9/27 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= 嘉兴秀洲 10 7 9/22簿记建档 -- AA 9/25-9/28 恒泰长财证券 新市镇开发建设 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 南京江北新城 10 7 9/25簿记建档 -- AA 9/26-9/28 长城证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/南京大江北国资投资集团提供担保) ========================================================================================= 黄梅县综合投资 12 7 9/25簿记建档 -- AA- 9/26-9/28 广州证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次