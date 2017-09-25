《中国企业债发行日程表》--9月25日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 连云港恒驰实业 5 7 9/21簿记建档 7.45% AA 9/22-9/26 民族证券 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 遵义湘江 11 7 9/22簿记建档 *6.99% AA 9/25-9/26 西部证券 投资建设 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 贵阳白云城市 7.4 7 9/22簿记建档 *7.28% AA 9/25-9/27 华龙证券 建设投资集团 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 蒙自城市 6 7 9/22簿记建档 *7.65% AA 9/25-9/27 申万宏源证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 新沂经济 8.9 7 9/22簿记建档 *6.66% AA 9/25-9/27 东吴证券 开发区建设发展 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 莒南县城市 7.7 7 9/25簿记建档 上限7.50% AA 9/26-9/27 东方花旗证券 国有资产经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 资兴市城市 5 7 9/25簿记建档 上限6.50% AA 9/26-9/27 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= 嘉兴秀洲 10 7 9/22簿记建档 *5.60% AA 9/25-9/28 恒泰长财证券 新市镇开发建设 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 南京江北新城 10 7 9/25簿记建档 上限5.80% AA 9/26-9/28 长城证券 投资发展 (第3-7年末偿还20%本金/南京大江北国资投资集团提供担保) ========================================================================================= 高青县鲁青 7 7 9/26簿记建档 *上限7.50% AA- 9/27-9/28 东方花旗证券 城市资产运营 (第3-7年末偿还20%本金/重庆兴农融资担保集团担保) ========================================================================================= 遵义旅游产业 5 10 9/26簿记建档 *上限7.80% AA 9/27-9/28 东方花旗证券 开发投资集团 (第3-10年末偿还10%-15%本金) ========================================================================================= 无锡食品 16 7 9/27簿记建档 -- AA 9/28-9/29 开源证券 科技园发展有限公司 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 淮安市清浦 15 7 9/28簿记建档 -- AA 9/29 招商证券 城市建设投资开发 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 扬州化工产业 4 7 9/28簿记建档 -- AA 9/29-10/9 联讯证券 投资发展双创孵化专项债 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 武胜城市投资 8.3 7 9/27簿记建档 -- AA- 9/28-10/9 开源证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆进出口信用担保公司提供担保) ========================================================================================= 珲春市城市 4 7 9/28簿记建档 -- AA 9/29-10/10 广发证券 投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/东北中小企业信用再担保提供担保) ========================================================================================= 绵阳宏达资产 8 7 9/28簿记建档 -- AA- 9/29-10/11 银河证券 投资经营集团 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 黄梅县综合投资 10 7 9/29簿记建档 -- AA- 10/9-10/11 广州证券 (第3-7年末偿还20%本金/重庆三峡担保集团提供担保) ========================================================================================= 成都新津县 5.8 7 *择期发行 上限6.80% AA -- 开源证券 工业投资经营公司 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= 以下为申请发行项目收益债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 以下为申请发行小微企业扶持债券或集合债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币)(年) (或招标日) ========================================================================================= 暂无 ========================================================================================= 注: *表示新增。(完) 如欲了解中国债券情况,请在下列代码上按左鼠键点击两次