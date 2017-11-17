《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--11月17日

2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility，MLF)以提 供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：44,205亿元 到期日期 操作期限(月 中标利率(% 金额(亿元 操作日期 ) ) ) 2017/12/6 12 3.00 1,880 2016/12/6 2017/12/16 12 3.00 1,870 2016/12/16 2018/1/13 12 3.00 1,825 2017/1/13 2018/1/24 12 3.10 1,070 2017/1/24 2018/2/15 12 3.10 2,435 2017/2/15 2018/3/7 12 3.10 1,055 2017/3/7 2018/3/16 12 3.20 1,895 2017/3/16 2018/4/17 12 3.20 3,675 2017/4/17 2018/5/12 12 3.20 3,925 2017/5/12 2018/6/6 12 3.20 4,980 2017/6/6 2018/7/13 12 3.20 3,600 2017/7/13 2018/8/15 12 3.20 3,995 2017/8/15 2018/9/7 12 3.20 2,980 2017/9/7 2018/10/13 12 3.20 4,980 2017/10/13 2018/11/3 12 3.20 4,040 2017/11/3 总计 44,205 注：2017年1月24日，央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95% 和3.10%，为MLF创设以来利率首次上调。此后，央行在3月16日操作中再次上调六个月和一 年期利率10bp，至3.05%和3.20%。(完) (整理 边竞; 审校 李宏薇)