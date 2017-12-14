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《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--12月14日
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December 14, 2017 / 6:05 AM / a day ago

《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--12月14日

2 分钟阅读

2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lending Facility，MLF)以提
供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银行。
    
    MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债
等优质债券作为合格质押品。
    
    以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览：
    
    累计未到期余额：47,085亿元
  到期日期    操作期限(月  中标利率(%  金额(亿元   操作日期
                  )            )           )      
 2017/12/16       12          3.00         1,870  2016/12/16
 2018/1/13        12          3.00         1,825  2017/1/13
 2018/1/24        12          3.10         1,070  2017/1/24
 2018/2/15        12          3.10         2,435  2017/2/15
 2018/3/7         12          3.10         1,055  2017/3/7
 2018/3/16        12          3.20         1,895  2017/3/16
 2018/4/17        12          3.20         3,675  2017/4/17
 2018/5/12        12          3.20         3,925  2017/5/12
 2018/6/6         12          3.20         4,980  2017/6/6
 2018/7/13        12          3.20         3,600  2017/7/13
 2018/8/15        12          3.20         3,995  2017/8/15
 2018/9/7         12          3.20         2,980  2017/9/7
 2018/10/13       12          3.20         4,980  2017/10/13
 2018/11/3        12          3.20         4,040  2017/11/3
 2018/12/6        12          3.20         1,880  2017/12/6
 2018/12/14       12          3.25         2,880  2017/12/14
    总计                                  47,085  
    注：
    1、2017年1月24日，央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95%和
3.10%，为MLF创设以来利率首次上调。
    2、3月16日操作中，央行再次上调六个月和一年期利率10bp，至3.05%和3.20%。
    3、12月24日，央行仅进行了一年期MLF操作，利率上调5bp至3.25%。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 吕雯瑾)

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