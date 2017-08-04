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《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--8月4日
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2017年8月4日 / 凌晨4点56分 / 9 天内

《中国央行中期借贷便利(MLF)未到期一览表》--8月4日

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透北京8月4日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利(Medium-term Lendi
ng Facility，MLF)以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性银
行。
    
    MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债
等优质债券作为合格质押品。
    
    以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览：
    
    累计未到期余额：42,270亿元
     到期日期      操作期限  中标利率(%  金额(亿元   操作日期
                    (月)         )           )      
 2017/8/15            6         2.95         1,500  2017/2/15
 2017/8/15            12        3.00         1,375  2016/8/15
 2017/9/7             12        3.00           810  2016/9/7
 2017/9/7             6         2.95           885  2017/3/7
 2017/9/16            6         3.05         1,135  2017/3/16
 2017/10/13           12        3.00           840  2016/10/13
 2017/10/17           6         3.05         1,280  2017/4/17
 2017/10/18           12        3.00         2,275  2016/10/18
 2017/11/3            12        3.00         2,070  2016/11/3
 2017/11/12           6         3.05           665  2017/5/12
 2017/11/16           12        3.00         1,225  2016/11/16
 2017/12/6            12        3.00         1,880  2016/12/6
 2017/12/16           12        3.00         1,870  2016/12/16
 2018/1/13            12        3.00         1,825  2017/1/13
 2018/1/24            12        3.10         1,070  2017/1/24
 2018/2/15            12        3.10         2,435  2017/2/15
 2018/3/7             12        3.10         1,055  2017/3/7
 2018/3/16            12        3.20         1,895  2017/3/16
 2018/4/17            12        3.20         3,675  2017/4/17
 2018/5/12            12        3.20         3,925  2017/5/12
 2018/6/6             12        3.20         4,980  2017/6/6
 2018/7/13            12        3.20         3,600  2017/7/13
       总计                                 42,270  
    注：2017年1月24日，央行将六个月、一年期MLF中标利率各上调10个bp(基点)至2.95%
和3.10%，为MLF创设以来利率首次上调。此后，央行在3月16日操作中再次上调六个月和一
年期利率10bp，至3.05%和3.20%。(完)

 (整理 侯向明； 审校 边竞)

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