《中国报摘》--中国证券报1月11日

路透上海1月11日 -

* 头版头条：

--中国国家统计局公布，2017年12月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.8%；工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨4.9%。专家预计，2018年CPI将略有上涨，通胀水平温和；PPI虽保持上涨态势，但涨幅将收窄。

* 其他：

--中国证券投资基金业协会发布的资产管理业务统计快报显示，根据初步统计，截至2017年年底，基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约53.6万亿元人民币；公募基金管理机构管理的公募基金规模11.6万亿元，私募资产管理业务规模总计约30.9万亿元。

--《2017中国消费信贷市场研究》报告表示，消费金融已成为促进消费增长和经济转型重要因素，合规与创新是现阶段中国消费金融市场健康可持续发展之路。在合规方面，报告建议，将消费信贷企业纳入统一监管体系；加强内部风险管理；建立完备的个人征信系统。

--中国船舶重工集团公司资产部负责人李嘉华表示，中国重工开创的市场化债转股模式在央企混改中起到了示范作用。集团公司未来资产盘活运作空间大，可以形成数家超百亿、千亿市值的上市公司，打造“中船重工系”上市公司。集团将着力在新能源产业、应急装备产业、水中兵器产业、新材料产业等板块中打造平台级公司。

-中铁工业公告称，2017年度累计新签合同额250.4亿元，增长23.7%。中铁工业副总经理、董秘余赞表示，中铁工业的新制式轨道交通车辆有望在2018年面世；借助上市公司平台，公司的盾构机等传统业务不断推陈出新，占据市场优势。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 杨淑祯)