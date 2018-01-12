《中国报摘》--中国证券报1月12日

路透上海1月12日 -

* 头版头条：

--近期四川、山西、天津等地相继公布国企改革新进展，进一步明确混改和资产证券化目标。数据显示，目前有28家地方国企上市公司因重大事项或资产重组处于停牌状态。国资委此前公布，21家地方国企纳入第三批混改试点。专家认为，随着地方国资国企工作会议以及地方两会相继召开，2018年地方国企改革“施工图”将绘就，试点方案有望密集出台。

* 其他：

--国资委公布国有重点大型企业监事会对中央企业年度监督检查情况。下一步，监事会将研究建立监事会监督事项清单，强化国资运营、境外资产项目等监督检查，严格责任追究。

--去年12月中下旬以来，钢价开启连续下跌模式，且跌幅较大。业内人士表示，冬季是钢铁消费淡季，加上冬储行情未能启动，市场需求明显回落。而高炉开工率和钢材库存连续回升，致使钢材价格2018年开局下跌。不过，随着钢铁价格持续下跌，冬储时机逐渐临近。

--A股市场区块链概念近期持续升温。业内人士表示，区块链属于前沿技术，投资者应客观看待其商业前景。从目前情况看，上市公司开展的区块链项目实施存在变动的可能性。同时，应警惕蹭热点概念的公司。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)