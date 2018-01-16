《中国报摘》--中国证券报1月17日

路透上海1月17日 -

* 头版头条：

--中国证监会副主席阎庆民强调，保护好广大中小投资者的合法权益是资本市场最大的政治，是资本市场所有改革和发展的出发点落脚点。严厉打击一切胆敢触碰法律底线、损害投资者利益的不法行为和各种金融乱象，坚决做到露头就打、发现就查，绝不手软、绝不姑息。

* 其他：

--深交所有关负责人表示，将继续密切关注相关公司的信息披露和二级市场交易情况，对于利用区块链概念进行炒作和误导投资者的违规行为，将及时采取纪律处分措施，涉嫌违反法律的，报证监会查处。

--京东方A公告称，公司近日与福州城投京东方投资有限公司、福州城市建设投资集团有限公司、福州市人民政府签署了《福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目投资框架协议之债务豁免协议》，豁免公司用于项目建设的贷款合计63亿元人民币。

--冀东水泥披露业绩预告，预计2017年归属于上市公司股东的净利润1.06亿元至1.32亿元，同比增长100%-150%；受益于“京津冀协同发展”国家战略的推进以及水泥行业供给侧结构性改革的积极影响，公司核心区域水泥市场秩序持续改善。

--杉杉股份公告，控股子公司杉杉能源拟在长沙高新技术产业开发区投资建设10万吨级高能量密度锂离子电池正极材料开发、生产、销售基地项目，固定资产累计投资额在50亿元人民币以上。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 杨淑祯)