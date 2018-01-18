《中国报摘》--中国证券报1月19日

路透上海1月19日 -

* 头版头条：

--2018年以来，中国证监会发审委共审核24家企业首发申请，12家获通过，通过率为50%。专家认为，2018年新股发审态势是多而不乱、严而有序、实力为准。较之往年，发审委的工作会加快节奏，从严从细，务求真实准确。

* 其他：

--福建、陕西、河北等多省市相继明确2018年投资及PPP计划，多数地区项目投资计划超千亿，投资增速超10%；PPP落地进程正在加快，规范管理清理已成各地新一年首要要务，战略新兴产业及生态环保等成为重点支持领域。业内人士指出，2018年PPP实际落地规模仍有大幅提升的空间。

--深交所有关负责人表示，下一步将不断探索新的风险管理模式，深化风险管理体制，搭建风险监测预警平台，强化落实风险管理责任，坚决打好防范化解重大风险攻坚战。

--国家发改委副秘书长范恒山表示，预计2018年全年中国GDP增长率在6.5%-6.8%之间。

--中路股份公告称，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买上海悦目化妆品有限公司100%股权，交易金额暂定为56亿元，并定增募集配套资金不超过14亿元。

--法兴银行副总裁迪迪埃·瓦莱(Didier Valet)接受采访时表示，正在准备筹建在华合资券商，计划法兴银行出资10亿元人民币，并将成为控股股东。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 杨淑祯)