《中国报摘》--中国证券报1月24日

* 头版头条：

--中国国家主席习近平主持召开中央全面深化改革领导小组第二次会议强调，推动全面深化改革在新起点上实现新突破。

* 其他：

--国务院总理李克强称，去年中国经济稳中向好、好于预期，但当前困难挑战仍然较多，风险犹存，要坚持稳中求进，深化供给侧结构性改革，把握好宏观调控的时机、节奏和力度，更多依靠改革开放创新促进转型升级、新动能加快成长。

--从2017年4月17日开始停牌的乐视网将于今日复牌。市场人士认为，复牌后难以避免补跌。

--家乐福宣布，腾讯、永辉与家乐福中国达成潜在投资意向，同时家乐福与腾讯签订了战略合作协议。永辉超市公告称，三方将协作共赢，在供应链整合、科技应用和业务赋能等方面进一步展开合作。

--中国联通称，控股子公司中国联合网络通信有限公司（联通运营公司）拟与联通集团按现有持股比例向联通财务公司增资。增资后财务公司注册资本将增至100亿元人民币。

--百川能源称，控股子公司绥中液化天然气与辽宁葫芦岛市绥中县政府、东戴河新区管委会，就绥中液化天然气在绥中县东戴河新区投资建设LNG接收站项目达成协议，项目计划投资35亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)