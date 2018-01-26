《中国报摘》--中国证券报1月26日

* 头版头条：

--多位专家和业内人士表示，绿色金融的蓬勃发展是近年来中国金融领域的一大亮点，但未来发展仍需突破信息不对称、期限错配等瓶颈。

* 其他：

--截至2017年末，深圳证券交易所挂牌债券（含资产证券化产品）4,031只，托管总面值近1.7万亿元人民币，较年初增长27%，全年增加直接融资规模7,556亿元。

--国土资源部和住房城乡建设部日前发函，原则同意沈阳、南京、杭州、合肥、厦门、郑州、武汉、广州、佛山、肇庆、成都等11个城市利用集体建设用地建设租赁住房试点实施方案。

--乐视网复牌后连续跌停但仍有成交，公司发布股价异动公告，重申面临实控人变更风险、部分关联方应收款项回收风险等九大风险。另外，深交所也发出通知，提示各会员单位及时向客户提示乐视网发布的风险提示。

--*ST松江发布2017年业绩预盈公告，卧龙地产、新黄浦、光明地产等多家上市房企也预计去年业绩实现增长。

--停牌近四个月的中船集团旗下上市公司--中国船舶和中船防务同时公告，为实施市场化债转股，将引入投资者对下属多家子公司进行增资。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 张喜良)