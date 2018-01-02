《中国报摘》--中国证券报1月3日

路透上海1月3日 -

* 头版头条：

--数据显示，2017年中国证监会发审委共审核488家公司首发申请，380家获通过，全年IPO通过率为77.87%。专家认为，新股发行从严审核这一趋势不会改变，监管层正在对券商等保荐机构提出更高要求，严审关口前移到券商等中介机构处将成为2018年新股发审工作“常态”。

* 其他：

--2018年首个交易日四家新三板公司终止挂牌。据Wind资讯数据，2017年全年709家新三板公司终止挂牌；而2016年只有56家。部分企业由于调整经营战略等因素，选择主动终止挂牌；被动终止挂牌的原因，主要是未按规定披露定期报告或经营出现问题等。

--国家旅游局数据显示，元旦期间，全国实现国内旅游收入755亿元人民币，同比增长11.22%。

--乐视网发布澄清公告称，截至目前，公司与贾跃亭及非上市体系双方尚未就解决意向形成可执行的实质性书面整体债务解决方案。此外公司称，乐视商城拟通过以资抵债方式注入上市公司体系，新乐视智家拟以120亿元以上估值融资30亿元。

--红旗连锁公告称，永辉超市再次受让红旗连锁9%股份，通过两次受让，永辉超市持股21%。公司股票将于1月3日起复牌。而红旗连锁董事长曹世如及其一致行动人曹曾俊通过两次股份转让，持股比例降至27.63%。

--泰合健康公告称，公司尚无法与实际控制人、董事长王仁果取得联系，相关信息尚在核实。鉴于董事长王仁果目前不能履行职责，由公司副董事长胡远洋暂代为履行董事长职责。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 边竞； 审校 林高丽)