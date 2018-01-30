《中国报摘》--中国证券报1月30日

* 头版头条：

--1月以来，证监会共对20宗案件作出行政处罚。专家分析认为，证监会稽查部门下一步将在集中执法、业内执法和科技执法三个方面加大力度，依法集中整治一批资本市场中兴风作浪的“大鳄”，加强对于证券从业人员违规违法买卖证券或其他问题的稽查和惩处，借助科技手段，利用大数据实现全方位监控，整治市场乱象，保护投资者利益，净化市场环境，切实维护资本市场健康稳定发展。

* 其他：

--中国证券投资基金业协会公布的数据显示，截至去年底，中国境内共有基金管理公司113家，其中中外合资公司45家，内资公司68家；取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家，保险资管公司2家。以上机构管理的公募基金资产合计11.6万亿元人民币，较去年11月底增加0.19万亿元。

--中国东方资产管理股份有限公司日前披露，去年公司实现拨备前利润172.79亿元，净利润123.51亿元，同比增长38%，过去五年复合增长率达到26.5%。截至2017年末，集团表内合并总资产达到9,792.24亿元，同比增长22%，净资产达到1,175.58亿元，同比增长23%。

--联合资信评估有限公司与新加坡政府投资公司（简称“GIC”）共同宣布，GIC已正式入股联合资信。

--截至2017年底，长江养管理的另类投资产品规模超过700亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)