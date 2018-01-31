《中国报摘》--中国证券报1月31日

* 头版头条：

--业内人士认为，经济复苏与美元弱势并行环境下，人民币资产重估过程中权益及商品类资产表现值得期待，固收资产难有大表现，但调整有望放缓。同时应看到，开年以来资产波动强度超预期，表现有一定非理性，资产重估需要过程也可能存在反复，年初大涨大跌后，各类资产波动可能趋缓。

* 其他：

--银监会相关负责人表示，当前“补短板”成效已初步显现，并正在持续发生作用。银行业“脱实向虚”的势头得到初步遏制，服务实体经济质效提升。2018年银监会将持续抓好补齐监管制度短板工作，遵循标本兼治、循序渐进的原则，突出问题导向，注重建立长效机制。

--中国证券投资基金业协会日前发布的2017年12月证券期货经营机构资管产品备案月报显示，12月，证券期货经营机构共备案1,572只产品，设立规模2,792.02亿元人民币，环比增加1,160.99亿元，增长幅度达70.12%。

--万科A发布澄清公告，钜盛华作为委托人的七个资产管理计划已于2017年11月份和12月份分别到期。经过与相关方充分沟通协商，各方已就公司作为委托人的九个资管计划分别签署了补充协议，就延长前述资管计划清算期相关事项做出了约定。

--贵州茅台发布业绩预增公告，预计2017年实现净利润将增加约97亿元，达到264.18亿元。同时，茅台狗年生肖酒一经推出，便在多个电商平台“秒杀”售罄。

--獐子岛公告称，预计2017年净利润亏损5.3亿元至7.2亿元。之前公司预计2017年净利润变动区间为9000万元至1.1亿元。

--中船重工集团办公厅主任刘郑国在2018年度工作会新闻发布会上介绍，去年集团实现营业收入3,085.2亿元，同比增长10.2%，工业增加值同比增长16.2%。此外，集团一批项目加快股改上市，海装风电完成股改，更名为中国海装，证监会已受理上市总体方案，汉光科技IPO重新启动。

--国信证券公告称，于1月30日收到证监会《调查通知书》（成稽调查通字号）。因公司保荐业务及财务顾问业务涉嫌违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，证监会决定对公司立案调查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 杨淑祯)