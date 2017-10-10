《中国报摘》--中国证券报10月11日

* 头版头条：

--记者获悉，中国第三批重点领域国企混改试点不久将推出，“国”字头混改基金群正加速集结助力混改落地。

* 其他：

--中期协发布通知明确，风险管理公司不得与自然人客户开展衍生品交易服务；自通知发布之日起，风险管理公司应立即开展自查工作并于10月15日之前向中期协提交自查报告。业内人士认为，个人参与场外期权的通道被全面封堵，监管部门防控投机风险意图明显。

--海南房地产调控力度加大，海口、三亚、万宁和陵水等四个市县住房限制转让年限提高到五年。

--万科和保利地产披露销售简报，万科1-9月累计实现销售金额3,961亿元人民币；保利前三季实现签约金额2,081.59亿元，同比增长32.16%。

--粤高速A公告称，收到控股股东告知函，将由广东省交通集团为主体，整合广东联合电子服务股份有限公司和广东省南粤交通投资建设有限公司。这意味着广东省属高速公路板块企业重组改革工作全面启动。

--第一商用车网数据显示，9月重卡销量达10万辆，较去年同期5.29万辆的销量大幅增长89%，创历史同期新纪录。分析师认为，超限超载治理带来新增需求，叠加工程车复苏，驱动重卡销量增速超预期，预计四季度重卡销量仍将维持相对较高水平。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 边竞；审校 张喜良)