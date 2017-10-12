《中国报摘》--中国证券报10月13日

* 头版头条：

--中国证监会主席刘士余强调，多层次资本市场体系建设既要有时不我待的紧迫感，更要有实事求是、稳中求进的定力，要牢牢坚持市场化、法治化、国际化的改革方向，坚持服务实体经济的本质，坚持保护中小投资者合法权益的使命，坚持防范风险的底线。

* 其他：

--国家发改委近日委托第三方征信机构东方金诚公司和大公国际公司，对重点企业煤炭中长期合同签订履行情况的信用数据进行采集，通过充分发挥信用监管手段，引导煤炭、电力企业严格履行中长期合同，促进煤炭稳定供应的长效机制不断完善。

--中船重工集团公司董事、副总会计师张英岱表示，将推动集团公司在资本层面实现军民融合，落实混合所有制改革，做强主业；下一步将坚持以资产证券化推进军工企业体制机制改革，到“十三五”末（2020年）集团资产证券化率由目前的46%提升至70%。

--上海家化公告称，控股股东家化集团决定向除平安人寿、惠盛实业、太富祥尔以外的上海家化股东发出部分要约，要约收购股份数量约1.35亿股，股份比例为20%，价格为38元人民币/股，较公司停牌前股价32.17元/股溢价约18%。

--鞍钢股份公告，接鞍钢集团通知，为加强鞍钢集团与中石油集团的战略合作，优化鞍钢股份股权结构，鞍钢集团拟将其通过其全资子公司鞍山钢铁集团有限公司持有的公司6.5亿股A股（约占公司总股本的8.98%）无偿划转给中石油集团。

--深圳能源公告称，拟在美国设立全资子公司深美能源投资控股有限公司，收购Recurrent Energy Development Holdings, LLC持有的三家公司100%股权，收购价格为2.32亿美元。标的公司间接拥有位于美国加利福尼亚州的三个太阳能电站项目的100%B类股东权益。

--国家金融与发展实验室理事长李扬表示，目前中国金融业进入风险集中爆发期，金融风险的源头在高杠杆。今后一段时间，中国风险管理的任务主要集中在去杠杆上，而国有企业去杠杆是重中之重。同时促进实体经济发展，推进供给侧改革是关键，金融行业必须与实体经济实现良性互动，并落实金融监管部门的监管职责，强化监管问责。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 边竞；审校 杨淑祯)