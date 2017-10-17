《中国报摘》--中国证券报10月17日

* 头版头条：

--中国9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，涨幅比上个月回落0.2个百分点。专家表示，全年CPI同比涨幅有望控制在2%以内，货币政策将继续保持稳健中性。

* 其他：

--今年以来，ABS发行总额已超过9,600亿元人民币，创下历史新高。业内人士指出，在消费升级大环境下，中国消费金融行业快速发展，作为扩展融资渠道、盘活存量资产的有效工具，消费金融类ABS随之迎来爆发式增长。

--上交所首批创新创业公司私募可转债16日成功发行，发行人为苏州市伏泰信息科技股份有限公司和苏州旭杰建筑科技股份有限公司，均由东吴证券承销。

--中国神华公告，今年1-9月，公司煤炭累计销售量3.28亿吨，同比增长13.9%，主要原因是受经济形势稳中向好发展、水电出力偏弱，三季度高温天气持续时间较长等因素影响。

--三一重工公告，预计公司2017年前三季度实现归属于上市公司股东净利润为17.6亿元-18.1亿元，与上年同期相比增长908%-937%。公司表示，业绩预增的原因系报告期内工程机械行业高速增长，行业整体盈利水平高速增长等。 (完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 乔艳红)