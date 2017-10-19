《中国报摘》--中国证券报10月19日

* 头版头条：

--中国共产党第十九次全国代表大会在北京开幕。习近平代表第十八届中央委员会向大会做了题为《决胜全面小康社会 夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利》的报告。大会主题是：不忘初心、牢记使命，高举中国特色社会主义伟大旗帜，决胜全面建成小康社会，夺取新时代中国特色社会主义伟大胜利。为实现中华民族伟大复兴的中国梦不懈奋斗。

* 其他：

--数据显示，截至10月18日，10家水泥公司公布三季度业绩预告，全部报喜。业内人士指出，水泥企业协同逐渐增强，旺季叠加采暖季节错峰生产，四季度水泥价格上涨动力显着，多地水泥价格可能突破今年二季度高点。

--中国电建公告称，今年1月至9月公司新签合同总额约为3,576.6亿元 同比增长26.9%.其中 国内新签合同额约为2,562.1亿元，同比增长38.8%。

--中国工信部数据显示，2017年1-9月全国造船完工量3,515万载重吨，同比增长8.7%。值得注意的是，新承接船舶订单量今年首次止跌回升，手持订单量降幅收窄，造船市场呈现向好局面，船舶市场出现复苏迹象。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吴芳； 审校 曾祥进)