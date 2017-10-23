《中国报摘》--中国证券报10月23日

* 头版头条：

--中国住房和城乡建设部部长王蒙徽预计，房地产市场还将延续成交量增速回落、成交价格趋于稳定走势。下一步将坚持调控目标不动摇、力度不松劲，保持政策连续性和稳定性。

* 其他：

--证监会新一届发行审核委员会履职后，共召开四次审核新股会议，八家拟首次公开发行(IPO)企业上会六家获通过，两家企业被否。显示新一届发审委继续从严审核，关注企业细节，重点关注发行人持续盈利能力、财务数据真实性、关联交易等。

--发改委称，继取消“跨省发电、供电计划和省级发电、供电计划备案核准”行政审批后，拟加强事中事后监管，建立完善优先发电、优先购电制度，明确优先发电、优先购电的内容、范围和保障措施，保障无议价能力的公益性发用电和清洁能源上网。

--深圳证券交易所表示，将推进对外开放列入重点任务，不断加快资本市场互联互通建设，推动跨境基金产品、指数开发，完善金融基础设施建设，拓展多层次国际交流合作，积极建设世界领先的创新资本形成中心。

--截至上周五(20日)，已披露三季报的113家上市公司10大股东中出现公募基金身影，显示三季度整体偏好周期性行业。不过有色、钢铁、化工、建材等板块开始出现获利了结征兆，四季度以来频频遭到主力资金抛售，部分业绩出现拐点的成长股则重获青睐。

--华灿光电称，全资子公司华灿光电(苏州)与张家港经济技术开发区管委会签订框架协议，拟在该开发区投资建设LED外延片、芯片四期项目，预计总投资25亿元人民币。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)