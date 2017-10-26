《中国报摘》--中国证券报10月26日

* 头版头条：

--中国共产党第十九届中央委员会第一次全体会议在京举行，选举了中央政治局委员、中央政治局常务委员会委员、中央委员会总书记，通过中央书记处成员，决定中央军事委员会组成人员等。

* 其他：

--国家发展改革委、住房城乡建设部日前联合发出通知，部署全国范围内商品房销售价格行为联合检查，对房地产开发企业在售楼盘和房地产中介机构门店商品房销售价格行为进行检查。

--天弘基金最新数据显示，余额宝三季度末规模为1.56万亿元人民币，环比增速8.9%，与二季度25%和一季度41%相比，三季度增速大幅放缓。业内人士称，此前余额宝两次下调个人用户最高限额对其规模增速起到明显调控作用。

--1-9月A股四家上市险企累计实现原保费收入12,424亿元，同比增长22%，加之受益于三季度股市行情，险企投资端收益大概率提升。随着三季报陆续披露，保险板块有望迎来新一波结构性行情。

--贵州茅台前三季度实现净利润199.84亿元，同比增长60%。

--Wind数据显示，截至周三(25日)，459家A股公司发布2017年全年业绩预告，有381家全年业绩预喜，比例达83%。

--乐视网相关人士表示，该公司成立新乐视管理委员会，乐视网董事、乐视影业CEO张昭出任管理委员会主席，成为公司经营管理以及危机管理的最高责任人。

--山东省政府日前公布最新修订的核准投资目录，对部分行业实行更严格的产能控制。其中，传统燃油汽车产能被纳入严格控制范畴，原则上不再核准新建传统燃油汽车生产企业。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)