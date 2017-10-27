《中国报摘》--中国证券报10月27日

* 头版头条：

--中国人民银行、银监会和保监会分别召开会议，学习贯彻党的十九大精神，防范化解风险，推进金融改革发展。

* 其他：

--截至周四(26日)，共有86家基金公司的3,072只基金披露了三季报。分析人士指出，从仓位变动情况来看，有色金属、电子、黑色金属、消费、金融、制造业等板块受到青睐。展望四季度，A股大幅上涨难度较大，但结构性机会值得关注。

--中国证券投资基金业协会数据显示，9月证券期货经营机构共备案1,304只产品，设立规模1,666亿元人民币，环比增加9.71亿元，上涨0.59%。

--发改委网站数据显示，今年前九个月，中国公路建设累计完成固定资产投资15,375亿元，同比增长23.9%。东、中、西部地区当期完成投资同比分别增长29.3%、5.8%、28.9%。

--安信基金管理公司公告显示，公司注册资本由3.5亿元增加至5.0625亿元。

--根据恒生聚源数据，截至周四(26日)，在已披露的三季报公司中，中国证金公司出现在前10大股东中的公司有73家。其中，第三季度增持公司八家，新进公司一家，减持公司18家，其他46家公司没有变化。

--万科前三季度共实现营业收入1,171亿元，同比增长0.04%；实现净利润110.9亿元，同比增长34.2%。其中第三季度实现营业收入472.9亿元，净利润37.9亿元，同比分别增长11.9%和30.1%。

--乐视网发布澄清公告称，截至目前并未就引入新的投资人事项和任何机构或个人达成实质性进展，不存在媒体报道中的“已找到新的投资人”一事或恒大集团和万达集团入股之事。

--商务部发言人高峰在例行发布会上称，关于建厂，目前特斯拉公司正在与上海市政府的有关部门进行沟通。

--中国铝业前三季实现净利润13.56亿元，同比增长991%。

--中兴通讯前三季实现营业收入765.8亿元，归属于上市公司普通股股东净利润39亿元，分别较上年同期增长7.01%和36.58%。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 乔艳红)