《中国报摘》--中国证券报10月31日

* 头版头条：

--中国国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》，促进实体经济振兴、加快转型升级。

* 其他：

--中国证券投资基金业协会数据显示，截至9月底，公募基金资产合计11.14万亿元人民币，其中货币基金规模63,114.37亿元，环比增幅放缓至0.21%。

--中国石油披露三季报，前三季度归属于母公司股东净利润173.66亿元，同比增长903.2%。公司预计，四季度全球石油市场基本平衡，国际油价将继续维持区间震荡态势，2017年度净利润同比将大幅增长。

--中远海控公告，拟向间接控股股东中国远洋海运集团等不超过十名特定对象非公开发行A股股票，募集资金不超过129亿元，用于支付20艘在建集装箱船舶所需造船款。公司称，受益于全球经济和贸易活动的逐渐复苏，集运业总体出现底部复苏迹象。

--统计数据显示，1-9月水泥行业实现利润579亿元，同比增长137%；业内人士预期四季度多地区水泥提价动力强劲，价格将高位运行，2017年水泥行业利润有望达到近900亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吕雯瑾；审校 乔艳红)