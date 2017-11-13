《中国报摘》--中国证券报11月14日

* 头版头条：

--业内人士表示，在传统京津冀、长三角、珠三角城市群带领下，城市群分布呈现“雁行阵”，拉动区域经济多点、多极增长。十九大报告提出，以城市群为主体构建大中小城市和小城镇协调发展的城镇格局。可以预见，未来城市群引领的区域经济将出现一些新的增长极，区域经济发展将提速。

* 其他：

--国家发改委、国家能源局发布《关于开展分布式发电市场化交易试点的通知》，试点地区重点选择分布式可再生能源资源和场址等发展条件好，当地电力需求量较大，电网接入条件好等市（县）级区域以及经济开发区、工业园区、新型城镇化区域等；风电、光伏发电投资监测预警红色区域（或弃光率超过5%的区域），暂不开展该项试点工作。

--财政部、税务总局、证监会日前联合发布通知，对内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市股票取得的转让差价所得，自2017年11月17日起至2019年12月4日止，继续暂免征收个人所得税。

--近日国家发改委、能源局印发《解决弃水弃风弃光问题实施方案》，方案指出，2017年可再生能源电力受限严重地区弃水弃风弃光状况实现明显缓解，到2020年在全国范围内有效解决弃水弃风弃光问题。

--国家统计局工业统计司司长文兼武发布署名文章表示，调查显示，三季度全国工业产能利用率为76.8%，与二季度持平，与去年同期相比提高3.6个百分点。前三季度累计，工业产能利用率为76.6%，同比提高3.5个百分点，为近五年来最高水平。

--日前，中保投资有限责任公司宣布在对接实体经济过程中，设立多项产业基金，截至今年三季度末，中保投资已签约发行项目13个，总规模超1,200亿元人民币。

--记者获悉，2018年煤炭市场将继续实行“基准价+浮动价”的价格机制，长协基准价或维持2017年水平不变。同时，2018年长协合同数量占比将达75%以上。

--中国船舶公告称，公司拟受让控股股东中船集团所持有的广船扬州25%股权，受让价格3.64亿元；公司控股子公司中船澄西拟受让中船集团所持广船扬州26%股权，受让价格3.79亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 林高丽)