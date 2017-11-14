《中国报摘》--中国证券报11月15日

* 头版头条：

--中国证监会主席刘士余表示，要坚决贯彻落实党的十九大报告对资本市场提出的目标任务，增强资本市场融入国家战略、服务实体经济能力，提高直接融资比重，促进多层次资本市场健康发展。

* 其他：

--证监会公布最新发审委审核结果显示，成都银行等四家公司首发申请获通过，浙江鸿禧能源股份有限公司首发申请未通过；重庆百亚卫生用品股份有限公司首发申请暂缓表决。

--国务院国资委主任肖亚庆在“十九大报告辅导读本”中指出，积极推进主业处于充分竞争行业和领域的商业类国有企业混合所有制改革，有效探索重点领域混合所有制改革；大力推动国有企业改制上市，根据不同企业功能定位，逐步调整国有股权比例。

--上海电气公告称，拟通过发行可交换公司债券方式募资不超30亿元人民币，债券可交换为公司持有的上海机电 A股股票。期限为发行首日起不超过六年（含六年）。

--歌华有线公告称，近日公司与华为技术有限公司签署了《战略合作协议》。双方同意在智慧城市、云计算、大数据、资源共享、基础网络、创新领域、物联网等领域进行合作，协议有效期为三年。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 边竞；审校 张喜良)