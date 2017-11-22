《中国报摘》--中国证券报11月23日

* 头版头条：

--中国证监会主席刘士余表示，把发展直接融资放在更加突出位置，充分运用资本市场机制，主动服务国家战略，坚决打好防范化解重大风险等三大攻坚战。加快建设多层次资本市场，深化新三板改革，规范发展区域性股权市场，积极探索股权众筹试点。

* 其他：

--记者获悉，一个规模达上千亿元人民币的国家级混改基金目前正在积极筹备中，有望于明年上半年成立。该基金将由大型央企联合其他所有制投资人组建，民营资本将作为投资人参与其中，国资持股有望降至50%左右，从源头上实现混合所有制。

--证监会主席助理张慎峰表示，证监会将持续改革股票发行、退市等制度，进一步健全优胜劣汰机制；积极引导各类长期资金有序入市，大力发展机构投资者，着力推进资本市场实现更高质量、更有效率的发展。

--银监会国有重点金融机构监事会主席于学军表示，中国金融管理最大的问题是管不住货币，金融业改革的目标就是要建立严格有效的货币管理体系。

--汇顶科技公告称，国家集成电路产业投资基金受让公司两股东合计持有的6.65%股份，股份转让对价为28.29亿元。该基金本次收购汇顶科技的股份，是为了发挥大基金支持国家集成电路产业发展的引导作用，支持汇顶科技成为全球人机交互及生物识别技术领导者。

--步森股份、新国都两公司均公告称，终止设立小贷公司。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 曾祥进)