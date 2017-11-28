《中国报摘》--中国证券报11月28日

* 头版头条：

--中国银监会副主席王兆星指出，城商行要守住不发生系统性金融风险的底线，在股权管理上，必须落实穿透原则，提高股权透明度，规范隐性股东和股权代持现象。另外，银行业监管会越来越严，对违规违法和不审慎经营行为的处罚也会加大。

* 其他：

--从多家券商获悉，下半年以来，券商资管新发行的集合类债券产品估值全部采用市价法，而不是以往的成本法。业内人士认为，采用“市价法”生成公允的净值，有助于保护投资者利益，化解券商资管产品中存在的刚兑难题。

--保监会副主席陈文辉称，监管部门将进一步强化政策导向，在市场准入、股权管理、高管任职方面采取有效措施，让资本猎人、市场炒家无处遁形。

--财政部数据显示，2016年全国社会保险基金总收入5.01万亿元人民币，同比增长8.1%；总支出4.36万亿元，同比增长11.5%；当年收支结余6,508亿元，年末滚存结余6.54万亿元。

--近期，交易所多次发出问询函，对多家公司特别是其拟收购或已收购资产的业绩预测增幅大或完成不佳的情况提出了问询，要求说明预测的合理性，达不到目标的原因。业内人士表示，此举可提高相关信息透明度，促进上市公司或相关机构业绩预测更为客观合理。

--兖州煤业称，拟按照3元/股价格认购4亿股临商银行定向增发股票，并按同价受让该行现有五名股东转让的3.18亿股股份。交易完成后，兖州煤业将持有临商银行7.18亿股，占临商银行增资扩股后总股本19.75%，合计投资金额21.53亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李宏薇; 审校 林高丽)