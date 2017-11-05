《中国报摘》--中国证券报11月6日

* 头版头条：

--银行与房企联手向实体企业提供稳定、高品质长租房源的大幕开启。专家和券商分析人士指出，住房租赁市场或成蓝海，租赁住房资产证券化等金融创新有望提速。多家银行相关负责人表示，银行进入住房租赁市场尚处于“试水”阶段，后续在投资孵化、持有运营、后期退出等方面仍需进一步探索。

* 其他：

--中国央行行长周小川发表署名文章称，总体看，中国金融形势是好的，但当前和今后一个时期金融领域尚处在风险易发高发期，结构失衡问题突出，违法违规乱象丛生，潜在风险和隐患正在积累，脆弱性明显上升，既要防止“黑天鹅”事件发生，也要防止“灰犀牛”风险发生。

--中国证券投资基金业协会会长洪磊透露，截至三季度末，证券期货经营机构私募资产管理业务规模为30.19万亿元人民币，在过去两个季度连续下降，累计降幅达10.6%。其中，“通道”业务下降更加显著，累计降幅达11.4%。

--央行金融研究所所长孙国峰表示，加强监管，很重要的一点就是要有牌照，任何金融业务都要有牌照。这次成立金融稳定发展委员会。在这个框架下，应当没有什么金融领域不被监管所覆盖。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；; 审校 杨淑祯)