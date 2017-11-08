《中国报摘》--中国证券报11月9日

* 头版头条：

--国务院总理李克强主持召开经济形势专家和企业家座谈会表示，国内经济深层次结构性矛盾仍然比较突出，各类风险隐患仍然不可忽视。要稳不忘忧、好中知难，更好发挥中国经济的韧性、潜力和优势，在有效应对挑战中保持经济持续健康发展。

* 其他：

--数据显示，截至11月8日，新一届发审委IPO审核通过率为56.41%，而今年前10个月通过率为80%。业内人士指出，首发申请企业过会率很大程度上取决于被审核对象实际的水平是否整齐，监管层严把审核信息披露质量关，从源头上提高公司质量的审核理念从未改变。未来，发审委对弄虚作假的排查力度必然会越来越大，严把上市公司准入关，防止病从口入。

--大连商品交易所与中国石化炼销公司周四签署战略合作协议，双方将在共同开发能源化工类期货品种、促进大型国企更好参与期货市场保值增值等方面开展广泛合作。

--阿里巴巴集团与雄安新区周三签署战略合作协议，双方将携手打造以云计算为基础设施、物联网为城市神经网络，城市大脑为人工智能中枢的未来智能城市。

--海澜之家公告称，拟公开发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券，募集资金总额不超过30亿元人民币（含30亿元）。本次可转换公司债券可向公司原A股股东优先配售。募集资金除发行费用后将用于以下项目：产业链信息化升级项目6.2亿元，物流园区建设项目19.5亿元，爱居兔研发办公大楼建设项目4.3亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮；; 审校 杨淑祯)