《中国报摘》--中国证券报12月13日

* 头版头条：

--中国证监会副主席姜洋表示，证监会将稳步提高直接融资比重，持续推进股票发行制度和并购重组市场化改革，大力发展交易所债券市场，拓展多层次、多元化、互补型融资渠道。

* 其他：

--国家发改委副秘书长范恒山表示，总的来看，明年经济发展支撑能力较强，稳中向好态势有望继续保持，不会出现大起大落，发展质量和效力有望继续提升，经济运行品质将继续朝着好的方向加快转变。

--国资委副秘书长彭华岗表示，发展混合所有制经济，鼓励国有资本以多种方式落户非国有企业，探索混合所有制企业员工持股，放大国有资本功能。

--中化国际拟向控股股东、实际控制人下属公司收购中化塑料、中化江苏、中化青岛、港化工和中化日五家公司各100%股份，交易协议金额为不超过17.44亿元人民币，预计增厚公司当期净利润2.58亿元。

--云天化公告，受西南地区主要用气企业的天然气供应暂停影响，全资子公司云南水富云天化年产50万吨合成氨装置、年产80万吨尿素装置于12月11日起暂时停产，预计12月31日前不能恢复生产，将减少公司2017年归母净利润约2,500万元左右。

--中国保险资产管理业协会数据显示，1-11月，23家保险资产管理公司注册债权投资计划和股权投资计划共185项，合计注册规模4,326.63亿元，其中11月注册规模482.2亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)