《中国报摘》--中国证券报12月14日

* 头版头条：

--中国证监会副主席方星海表示，资本市场要取得新气象新作为，持续推进发行体制市场化改革，积极推动双向开放。

* 其他：

--保监会副主席陈文辉表示，要加大保险市场改革力度，严格保险市场准入制度，坚决治理股权和资本金管理等突出问题。

--中国证券投资基金业协会党委书记、会长洪磊表示，应当鼓励私募股权基金参与新三板做市，激发市场价值投资活力；发展私募流动性基金，满足市场份额交易需求。

--蓝思科技发布可转债发行结果，网上投资者缴款认购金额35.43亿元人民币，放弃认购金额6.07亿元，由主承销商包销；向原股东优先配售6.50亿元。

--海航控股公告，公司拟以18.77亿元收购祥鹏投资持有的公司控股子公司祥鹏航空20.14%股权，交易完成后，海航控股将持有祥鹏航空70.19%股权。

--湖北宜化公告称，因冬季天然气供应受限，子公司内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司年产52万吨合成氨104万吨尿素装置于12日停产；因当地原料煤供应无法满足生产需要，子公司贵州宜化化工合成氨、尿素装置也于近日停产。

--沃施股份公告，拟采用发行股份与支付现金相结合的方式，购买北京中海沃邦能源投资48.88%的股权，交易价格20亿至24亿元。交易完成后，公司主业将由园艺用品拓展到天然气开采。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 吕雯瑾；审校 杨淑祯)