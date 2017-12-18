《中国报摘》--中国证券报12月18日

* 头版头条：

--中国证监会副主席方星海表示，中国证监会积极贯彻落实国家创新驱动发展战略，大力推动多层次资本市场发展，加强对创新企业发展的支持，促进科技成果转化，推动实体经济转型升级。

* 其他：

--第九次中英经济财金对话发布的政策成果显示，中英双方同意进一步深入研究两地符合条件的上市公司以存托凭证的方式到对方市场挂牌上市，以实现两地市场的互联互通。同时，同意加快推进准备工作，适时审视启动“沪伦通”的时间安排。

--银监会国际部主任范文仲表示，金融机构在逐渐变成数字化机构的同时，监管要朝着监管科技方向发展。监管在未来会成为数据化管理机构，会变成金融体系中最大数据中心，会要求所有金融机构平台要有监管接口，监管机构要有权力进入金融科技数据平台。

--国元证券与京东金融日前签署战略合作协议，有效期五年，双方将共同打造“金融＋科技”开放生态。

--永辉超市公告，控股股东、实际控制人张轩松、张轩宁与林芝腾讯科技签订股份转让协议，将其持有的47,852.31万股永辉超市股份（占总股本5%）以合计约42.16亿元人民币（每股8.81元）的价格转让给林芝腾讯。本次协议转让后，公司控股股东、实际控制人不变。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 张喜良)