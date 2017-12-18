《中国报摘》--中国证券报12月19日

* 头版头条：

--中国证监会主席助理宣昌能表示，证券期货监管系统党员干部要立足监管工作实际，真正把党的十九大精神学懂弄通做实。既要立足国情、深化对辖区监管工作规律认识，又要开阔视野，加强国际经验比较，优化监管理念，提高监管水平，提升一线监管能力。

* 其他：

--财政部印发《关于国有资本加大对公益性行业投入的指导意见》指出，鼓励中央企业对节能环保、科研以及党中央、国务院文件明确规定的其他公益性行业加大投入。通过深化国有企业混合所有制改革，引导民间资本投入公益性行业。

--深交所副总经理李鸣钟表示，深交所将进一步支持生态文明建设，包括支持绿色企业通过资本市场发展壮大，优化对绿色企业、绿色产品的服务，强化绿色信息披露监管，积极推动企业树立责任投资、绿色发展意识。

--国务院参事夏斌表示，在“大资管新规”出台的背景下，资管机构首先要明确自己的定位。未来，资管机构参与杠杆配资的业务会受到监管部门的规章约束，要提前准备好应对措施，防范可能的冲击。

--兴业证券公告称，拟向包括控股股东福建省财政厅在内的不超过10名符合规定的特定对象非公开发行A股股票数量不超过12亿股（含12亿股），预计募集资金总额不超过80亿元人民币。扣除相关发行费用后，将全部用于增加公司资本金，补充营运资金。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 张喜良)