《中国报摘》--中国证券报12月20日

* 头版头条：

--周二北京市高院二审欣泰电气欺诈发行一案，证监会主席助理黄炜作为证监会负责人出庭应诉。他在庭审中强调，证监会将切实加强对证券发行的全流程、全方位监管，对发现的欺诈发行行为坚决依法查处，绝不姑息迁就。

* 其他：

--德勤中国全国上市业务组发布报告预计，今年全年A股会有436只新股融资2,304亿元人民币，新股数量同比增加92%，而融资总额则同比上升53%。展望2018年，A股方面，德勤预计将有320-380只新股发行，融资额达1,700-2,000亿元。

--2017年并购重组市场的通过率为91.9%。业内人士表示，监管层鼓励优质的并购重组项目。未来公司的并购重组需求可能有所增加，券商并购重组业务有望继续回暖。

--高鸿股份公告称，下属子公司高阳捷迅与上海时园科技有限公司签订股权转让协议，拟以3亿元向上海时园科技转让一九付全部股权，上海时园科技的唯一股东为滴滴出行有限公司。

--中国银行业协会首席经济学家巴曙松撰文指出，当前讨论《证券法》的修订时，需要考虑金融业新的开放趋势，前瞻性地在《证券法》修订中有所体现，包括进一步完善互联互通机制不同环节的法律框架、预留未来境外企业到境内市场发行的空间等。

--中国企业研究院执行院长李锦表示，第三批混改试点很快会公布，石油、铁路行业以及东北华北地区将成为重点。在第三批混改试点企业中，地方国企数量明显多于央企，这表明混合所有制的试点将由央企向地方国企扩围，混改的重心下移很明显。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (发稿 林琦; 审校 张喜良)