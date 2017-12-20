《中国报摘》--中国证券报12月21日

* 头版头条：

--中央经济工作会议12月18日至20日在北京举行。会议指出，2018年将坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，大力推进改革开放，创新和完善宏观调控，推动质量变革、效率变革、动力变革。

* 其他：

--中国人民银行副行长易纲表示，资本市场对外开放是一个永恒的话题，应在开放过程中注意节奏、把控风险、提高质量。

--北京证监局局长王建平表示，中关村地区企业并购活跃，但应加强并购支持创新、支持经济转型的力度；企业应适应规则和市场的变化，理性规划并购项目，并充分认识到并购整合、商誉摊销等风险。

--中国证券投资基金业协会数据显示，截至11月底，公募基金资产规模合计11.41万亿元人民币，环比上涨0.62%。

--国有重点大型企业监事会原主席季晓南表示，作为深化国企改革突破口的混改要加快推开，电力、石油天然气等垄断领域将迈出实质性步伐，东三省等地区应加大力度；资本市场将有更多作为，资产证券化是一种趋势，国企的战略性重组将会成为亮点；同时，着力推进国企降杠杆，央企各种资本资金包括各种基金的经营活动要更加规范。

--阿里云总裁胡晓明提出人工智能的发展要去泡沫化，下一站将是“产业AI”。目前，阿里巴巴在城市、工业、零售、金融、汽车、家庭等多个场景推出ET大脑等“产业AI”方案，这些能力、产品和解决方案将通过阿里云加速在各行各业落地。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 张喜良)