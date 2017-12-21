《中国报摘》--中国证券报12月22日

* 头版头条：

--专家建议，在法治框架下切实降低企业杠杆率，扭亏无望的企业要坚决依法破产清算。同时，应加快“国家账本”的编制出台，尤其是地方资产负债表的编制，摸清“家底”，依法有序地推进去杠杆。

* 其他：

--券商直投业务整改近尾声，截至12月18日，共有37家证券公司旗下50家相关子公司完成整改。业内人士指出，由券商直投整改而来的证券公司私募基金子公司，未来在私募股权投资领域愈加专业，但同时也将呈现“强者恒强”的局面。

--消息人士表示，近期监管层召集基金公司开会，要求切实落实流动性新规，严禁基金公司货基“冲规模”，监管层近期将对流动性新规落实情况进行专项检查。

--*ST吉恩公告称，公司流动资金紧张，致使部分贷款未能如期偿还或续贷，银行承兑汇票及国内信用证未能按期兑付。截至11月27日，本金累计逾期金额69.9亿元人民币，欠息累计金额11.22亿元。

--宝能集团以16.25亿元收购观致汽车25%股权，收购后宝能持股增至51%。根据协议，宝能集团将与奇瑞汽车、量子公司一起为观致增资65亿元，支持观致汽车发展。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 张喜良)