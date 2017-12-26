《中国报摘》--中国证券报12月26日

* 头版头条：

--中国信托业协会近日向各信托公司发出通知，要求就《信托公司受托责任尽职指引》进行投票表决。业内人士指出，对于信托等资管产品而言，打破刚性兑付的前提是“卖者尽责”，这就需要明确相关权责，而《指引》将为信托行业打破刚兑进一步奠定制度基础。

* 其他：

--北京证监局责令乐视网前任董事长贾跃亭于12月31日前回国，切实履行公司实际控制人应尽义务，配合解决公司问题，稳妥处理公司风险，切实保护投资者合法权益。

--国务院日前批复《上海市城市总体规划（2017—2035年）》指出，严格控制城市规模，积极探索超大城市发展模式的转型途径。到2035年，上海市常住人口控制在2,500万左右，建设用地总规模不超过3,200平方公里。

--中国银行业协会近日发布的《中国银行家调查报告(2017)》显示, 73.0%的受访银行家认为应回归资产管理业务本质，做强银行最基础最核心的资产管理业务——理财业务。

--琨山资本与皖北煤电集团近日发起设立的30亿元人民币债转股基金全部募集到位，并完成了在中国证券投资基金业协会的备案，标志着安徽省内首只市场化债转股基金成功落地。

--*ST沈机 发布公告称，公司于12月22日晚间收到控股股东沈机集团的21.01亿元转账资金。截至目前，由于资产出售形成控股股东对上市公司非经营性占款已偿付51.01亿元。

--中国建筑公告称，近期获得多个重大项目，合计总金额575.3亿元。

--联泰环保公告称，公司与达濠市政建设、武汉市政工程设计研究院所组成的联合体中标《澄海区全区污水管网及污水处理设施建设PPP项目》，并与汕头市澄海区环境保护局草签了PPP项目合同及特许经营协议，项目总投资约68.05亿元。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 李铮; 审校 曾祥进)