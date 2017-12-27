《中国报摘》--中国证券报12月28日

* 头版头条：

--中共中央政治局周三召开会议，决定明年1月在北京召开中共十九届中央委员会第二次全体会议，主要议程是，讨论研究修改宪法部分内容的建议。

* 其他：

--中国证监会今年以来作出行政处罚决定224件，罚没款金额74.79亿元人民币，同比增长74.74%，市场禁入44人，同比增长18.91%，行政处罚决定数量、罚没款金额、市场禁入人数再创历史新高。

--中国工商银行个人金融业务部总经理宋建华表示，传统商业银行近年来不断转变经营思路和方式，但在布局和具体发展方式上仍存困局。打造场景融入式金融服务，可能将成为商业银行构建线上智慧零售新路径。

--国内首单外币计价资产支持专项计划（ABS）暨首单飞机租赁资产支持专项计划周四在上交所发行，该项目由中飞租融资租赁有限公司以飞机租赁业务产生的相关资产作为基础资产，由华泰证券（上海）资产管理有限公司担纲计划管理人，发行的以美元计价的资产支持专项计划。

--乐视网相关人士表示，收购乐漾影视事宜被搁置了。而“融创系”增资乐视影业是为了让其“活下去”。

--财政部、国家税务总局、工业和信息化部、科技部联合发布公告，自2018年1月1日至2020年12月31日，对购置的新能源汽车免征车辆购置税。（完）

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 林琦; 审校 曾祥进)