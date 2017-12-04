《中国报摘》--中国证券报12月4日

* 头版头条：

--中国财富传媒集团主办的“首届国际资本领袖峰会--对话纳斯达克”在北京召开。包括纳斯达克副主席在内的外方嘉宾及中国顶级的资本领袖和企业家应邀出席本次活动并做主旨演讲，与国内外嘉宾、学者等深度交流，共同探讨全球经济、资本现状与未来。

* 其他：

--记者获悉，前两批共19家央企混改试点中，央企二级公司共10家，三级公司共9家，企业资产总额9400多亿元，通过混改将引入各类资本约3,000亿元。目前第三批31家试点企业已经国务院批准，正在按照方案落实。从行业分布看，房地产、建筑、建材、通信、矿业等5个行业企业混合程度较高。

--览海投资公告，览海集团在玉溪市澄江县投资建设南亚东南亚医学中心及生态健康城项目，选址为抚仙湖东岸，总体规划面积约7,000亩，总投资约272亿元人民币。将建设集医疗、康养、生态、旅游居住为一体的面向全国、辐射南亚东南亚国家和地区的国际医疗生态健康城

--从北交所获悉，新兴际华集团正式挂牌出售所持三家钢企全部股权,挂牌总价为27.5亿元。这3家钢企还是一年前新兴际华集团刚刚以16.27亿元受让的，如果转让成功，新兴际华集团将获利11.23亿元。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 (整理 吴芳; 审校 杨淑祯)